Гей-пара в Москве воспользовалась лазейкой в законе, считает юрист

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мужчины, зарегистрировавшие брак в Копенгагене и получившие штампы в паспорта в Москве, воспользовались лазейкой в Семейном кодексе, ее использование может привести к тому, что однополые пары будут заключать брак за рубежом и усыновлять детей в РФ, считает адвокат Алексей Синицын.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

Синицын напомнил, что в семейном законодательстве есть норма, гласящая, что в России брак может заключить только мужчина и женщина. "При этом другая статья Семейного кодекса гласит, что браки между гражданами Российской Федерации, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации", — сказал он РИА Новости.

По его словам, данная норма действует без изменений с 1995 года и, "вероятно, уже не соответствует сегодняшним реалиям". "Такое положение в законодательстве может привести к тому, что некоторые граждане будут выезжать за рубеж заключать однополые браки, возвращаться и усыновлять детей, тем самым обходя существующие запреты", — заметил Синицын.

Он добавил, что в РФ традиционные семейные ценности пользуются большей правовой защитой. "Такая позиция неоднократно и недвусмысленно декларировалась на самом высоком государственном уровне", — заключил собеседник агентства.

Как сообщило столичное МФЦ на своем официальном сайте, информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, так как МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС.