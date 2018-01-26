Голодец призвала популяризировать российские компании среди школьников

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала представителей бизнеса заниматься популяризацией российских компаний среди школьников.

"У нас есть довольно серьезная проблема: наши дети, наши школьники не всегда знают и не всегда гордятся нашими компаниями… большая часть школьников, как правило, не узнает наших крупнейших лидеров, и это наша беда. Мы не взращиваем ценность труда и не гордимся теми локомотивами, флагманами нашей экономики, которые существуют", — заявила Голодец на рабочей встрече с представителями бизнеса по участию работодателей в поддержке и развитии талантливых детей и молодёжи.

Она добавила, что в учебном процессе нет понимания ценности технологий, которыми обладает страна и ее компании, и это требует работы.

"Если мы хотим развивать наши компании, поддерживать их, то нам сообща нужно прикладывать к этому усилия… Здесь нужно, наверное, ваше сообщество, будь то игры, игрушки, учебные материалы, пособия… рассказать детям, какие компании у нас присутствуют, почему они настолько хороши, чем мы отличаются в лучшую сторону по производительности труда и по технологиям, куда мы стремимся", — сказала Голодец.

Она напомнила, что сейчас в России проходит Десятилетие детства. "Я бы очень приветствовала, если бы вы взялись за такую корпоративную тему "корпорации и дети", — сказала вице-премьер. Она добавила, что не нужно напрямую идти в школы и сады, но нужно давать детям некоторые примеры талантливого, успешного развития.

"Сделать такой пункт и помогать переходу от поиска талантов в реализацию каких-то интересных и полезных для общества проектов — это наша задача", — сказала Голодец и призвала поддержать и развить это направление.

"Мы как государство не только ждем проектов по поддержке благотворительных проектов, мы тоже хотим через свои шаги сделать так, чтобы ваши компании были более узнаваемыми, чтобы капитализация росла", — добавила вице-премьер.