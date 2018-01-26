МИА "Россия сегодня" вручило именные дипломы двум фотографам-натуралистам

Фотограф-натуралист Валерий Малеев с дипломом МИА Россия сегодня за весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на фестивале природы Первозданная Россия

Фотограф-натуралист Валерий Малеев с дипломом МИА Россия сегодня за весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на фестивале природы Первозданная Россия

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" на пятом общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия" вручило фотографам-натуралистам Валерию Мосейкину и Валерию Малееву именные дипломы за весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России.

Дипломы были вручены в пятницу в ходе церемонии открытия фестиваля. Избранные работы обладателей дипломов войдут в фотоленту на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru и в социальных сетях агентства.

Валерий Малеев — один из самых опытных российских фотографов-натуралистов, кандидат биологических наук, фотоохотник и путешественник, снял всех млекопитающих России. Автор книг "Дикая природа России", "Птицы России", "Мои знакомые леопарды", "Занимательная зоография". "Живая природа России", "Определитель птиц Иркутской области" и других. Соавтор и главный редактор Красной книги Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, губернатором которого он был с 1996 по 2007 год.

Валерий Мосейкин — полевой биолог и фотограф дикой природы с более чем 40-летним стажем, соучредитель АНО "Фотоэкспедиция". Приверженец жанра природоохранной журналистики, помогающей диким животным и растениям рассказывать людям о себе и доносить до них свои проблемы, ведущий российский эксперт по организации фототуризма на особо охраняемых природных территориях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Фотограф-натуралист Валерий Мосейкин с дипломом МИА "Россия сегодня" за весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на фестивале природы "Первозданная Россия" © РИА Новости / Кирилл Каллиников Фотограф-натуралист Валерий Мосейкин с дипломом МИА "Россия сегодня" за весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на фестивале природы "Первозданная Россия"

Нынешний фестиваль пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. В течение месяца в столице выставляются работы фотографов-натуралистов, а затем возможность увидеть эти кадры получают жители других городов РФ. Экспозиция открывает зрителю многоликую природу России: здесь представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.

МИА "Россия сегодня" в третий раз выступает генеральным информационным партнером фестиваля "Первозданная Россия". На нынешнем фестивале можно будет увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", побывавших в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке. Благодаря работам фотокорреспондентов агентства посетители фестиваля смогут увидеть белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.