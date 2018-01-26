Милонов назвал сообщения о признании однополого брака в Москве вбросом

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Информация о признании однополого брака в одном из московских МФЦ похожа на диверсию против основ морали России, источники этой информации должны понести самое суровое наказание, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия").Дождь" сообщил, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.
"Более всего это похоже на диверсию против основ морали нашей страны: те, кто сознательно опубликовал такую информацию, должны понести самое суровое наказание. Отзыв лицензии, штраф и закрытие этого издания должны отрезвить диверсантов", — сказал Милонов РИА Новости.
По его словам, "если эта информация оказалась вбросом в отечественные СМИ, то следует внимательно изучить источники и авторство этой новости, выяснить мотивы".
"Будем готовить обращение не просто обеспокоенной общественности, а напишем конкретное заявление в органы, в прокуратуру, чтобы дать однозначную правовую оценку таким информационным провокациям", — добавил депутат.
Телеканал "Дождь" отказался комментировать высказывания Милонова.
Как сообщило столичное МФЦ на своем официальном сайте, информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, так как МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС.