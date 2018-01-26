Милонов назвал сообщения о признании однополого брака в Москве вбросом

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Информация о признании однополого брака в одном из московских МФЦ похожа на диверсию против основ морали России, источники этой информации должны понести самое суровое наказание, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия").

Ранее телеканал " Дождь " сообщил, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

"Более всего это похоже на диверсию против основ морали нашей страны: те, кто сознательно опубликовал такую информацию, должны понести самое суровое наказание. Отзыв лицензии, штраф и закрытие этого издания должны отрезвить диверсантов", — сказал Милонов РИА Новости.

По его словам, "если эта информация оказалась вбросом в отечественные СМИ, то следует внимательно изучить источники и авторство этой новости, выяснить мотивы".

"Будем готовить обращение не просто обеспокоенной общественности, а напишем конкретное заявление в органы, в прокуратуру, чтобы дать однозначную правовую оценку таким информационным провокациям", — добавил депутат.

Телеканал "Дождь" отказался комментировать высказывания Милонова.

Как сообщило столичное МФЦ на своем официальном сайте, информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, так как МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС.