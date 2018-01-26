Жильцы дома в Кирове вернулись в неповрежденные квартиры после ЧП с краном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Жильцы дома, на который упал башенный кран, заселились в неповрежденные квартиры, все системы жизнеобеспечения функционируют исправно, сообщает в пятницу городская администрация.

Девятнадцатого января в 11.12 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный дом. В результате происшествия погиб крановщик и пострадал один работник строительной организации. Из здания эвакуировали 12 жильцов. Повреждены три квартиры, находящиеся на втором этаже. Кроме того, повреждены один легковой и один грузовой автомобили. СУСК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после падения крана.

Ранее сообщалось, что из Научно-производственного центра "Витрувий" получено заключение о техническом состоянии неразрушенной части жилого дома по улице МОПРа, 109, в котором, в частности, указано, что "дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций неразрушенной части здания не выявлено, допускается эксплуатация неразрушенной части здания".

"На сегодня в квартиры дома (кроме шести, находящихся в секторе разрушения) заселились жильцы. Семьям из шести квартир, которые в настоящий момент не могут эксплуатироваться, СМУ-12 за собственные средства предоставило арендованное жилье", — говорится в сообщении.

По информации горадминистрации, все системы жизнеобеспечения в неповрежденной части дома функционируют исправно. Квартиры, находящиеся в секторе повреждения, закрыты на замки. На данный момент нет необходимости круглосуточного дежурства в доме сотрудников полиции. Однако этот адрес будет включен в маршруты патрульных машин, то есть здание останется под наблюдением органов правопорядка.

Директор подрядной организации СМУ-12 Егор Наумов в пятницу на оперативном совещании в горадминистрации сообщил, что компания заключила соглашение с НПЦ "Витрувий" о разработке проекта на восстановление здания. "Предварительный срок подготовки проекта – 15 дней, но "Витрувий" готов по возможности сократить этот срок. Проектные решения будут нам выдаваться поэтапно – для того, чтобы мы могли поэтапно выполнять ремонтные работы – по кровле, стенам, перекрытиям. Это позволит нам оперативно завершить восстановление здания", — пояснил он.

Также горадминстрация сообщила, что на этом совещании было принято решение о снятии с сегодняшнего дня режима ЧС, введенного с 19 января в границах территории, прилегающей к этому дому.