Врачи рассказали о состоянии мальчика, лечащегося в Москве после ЧП в Перми

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мальчик, получивший травму глаза при поножовщине в пермской школе и проходящий лечение в Москве, чувствует себя лучше, сообщили журналистам в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

В институте продолжают собирать ежедневный консилиум по состоянию ребенка.

"Саше гораздо лучше и физически, и психологически. За травмированным глазом наблюдают. Была травма, несовместимая с жизнью глаза. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить глаз как орган… Настроение у мальчика хорошее, только переживает, что не взял учебники и пропускает программу", — говорится в сообщении.

В НИИ добавили, что также проводятся меры по недопущению осложнения нетравмированного глаза, поскольку глаз — парный орган и от состояния одного зависит состояние второго.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".