Глава МЧС признался, что и не мечтал стать министром

ДОБРОГРАД (Владимирская обл.), 26 янв — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков на встрече с кадетами города Ковров во Владимирской области заявил, что и не мечтал стать большим руководителем и тем более министром.

Пучков, отвечая на вопросы кадетов, признался, что сам в детстве занимался спортом, учился на твердые четверки и мечтал стать офицером. "Моя мечта сбылась", — сказал он.

Глава МЧС также признался, что никогда не думал и даже не мечтал стать большим руководителем и тем более министром.

"Чтобы стать министром, надо работать над собой и выполнять все поставленные задачи, уметь работать в коллективе, команде и любить великую Россию", — рассказал Пучков.

Кроме этого, по его словам, ведомство будет развивать кадетское движение в регионах, создавая новые кадетские классы МЧС.

"В МЧС созданы и создаются кадетские корпуса и классы, это движение развивается. Мы и дальше будем наращивать потенциал", — добавил он. Пучков также сообщил, что выпускники кадетских классов могут поступить в шесть высших учебных заведений МЧС, при этом пожарными и спасателями могут стать не только юноши, но и девушки.