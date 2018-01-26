В ГД внесли закон о создании самостоятельной апелляции и кассации для судов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о создании самостоятельных апелляционных и кассационных инстанций для судов общей юрисдикции в целях повышения их независимости. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в пятницу.

Сейчас обе инстанции входят в общую структуру суда и даже располагаются в тех же зданиях, что и городские, и областные суды. По мнению ВС РФ, такое положение может влиять на их несамостоятельность.

"Возникла объективная необходимость создания в Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, которая обусловлена потребностью в функционировании в рамках подсистемы судов общей юрисдикции организационно обособленных судебных инстанций в целях максимального обеспечения их независимости и самостоятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматривать не в том же суде, решение которого опротестовали, и даже не в этом же субъекте РФ. В документе также сообщается, что новая система позволит оптимизировать судебную нагрузку на судей.

"Структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается создать девять кассационных судов общей юрисдикции и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Кроме того, предлагается создание отдельного звена судебной системы — апелляционных судов общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов. Таким образом, апелляционным судам общей юрисдикции будет передана часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке областных и равных им судов общей юрисдикции и часть функций ВС РФ.

"В результате такого изменения компетенции судебных инстанций, с одной стороны, будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. С другой стороны, из ведения Верховного суда… будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в силу судебные акты этих судов, что будет соответствовать экстраординарному характеру данной судебной инстанции", — говорится в документе.