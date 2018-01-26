Решения в области цифровизации будут последовательными, заявил Медеведев

ГОРКИ, 26 янв — РИА Новости. Решения в сфере реализации программы по цифровизации должны быть гибкими, власти будут действовать последовательно, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по расширению доступа к услугам связи.
"В успехе цифровизации в целом заинтересованы и государство, и бизнес, и в конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди, граждане государства. Поэтому мы будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими", — сказал он.
Медведев также отметил, что среди задач, стоящих перед властями — устранение цифрового неравенства и обеспечение единого информпространства страны.
Кроме того, по словам премьера, в текущем году нужно завершить работу по подключению государственных муниципальных организаций к широкополосному интернету.