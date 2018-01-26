Решения в области цифровизации будут последовательными, заявил Медеведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расширении доступа к услугам связи в РФ. 26 января 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расширении доступа к услугам связи в РФ. 26 января 2018

ГОРКИ, 26 янв — РИА Новости. Решения в сфере реализации программы по цифровизации должны быть гибкими, власти будут действовать последовательно, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по расширению доступа к услугам связи.

"В успехе цифровизации в целом заинтересованы и государство, и бизнес, и в конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди, граждане государства. Поэтому мы будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими", — сказал он.

Медведев также отметил, что среди задач, стоящих перед властями — устранение цифрового неравенства и обеспечение единого информпространства страны.

Кроме того, по словам премьера, в текущем году нужно завершить работу по подключению государственных муниципальных организаций к широкополосному интернету.