В ГД прокомментировали проблему с маткапиталом у жительницы Калининграда

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Проблему с получением жительницей Калининграда материнского капитала нужно искать в небрежности чиновников, а не в русском алфавите, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Ранее пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда сообщила, что местной жительнице отказали в получении материнского капитала из-за того, что в свидетельстве о рождении первого ребенка фамилия матери написана с буквой "е", а второго — с буквой "ё", женщина решила добиваться права на сертификат через суд.

Емельянов еще летом 2017 года заявлял, что не поддерживает инициативу депутата Ленинградской области Владимира Петрова, предлагавшего сделать равнозначными буквы "е" и "ё" в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах.

"Эта ситуация не с буквой "е" или "ё", это ситуация с небрежностью чиновников. Потому что путают не только буквы "е" и "ё"… проблему надо находить в добросовестности и внимательности чиновников, а не в русском алфавите", — заявил РИА Новости Емельянов, комментируя ситуацию в Калининграде.