В ГД прокомментировали проблему с маткапиталом у жительницы Калининграда

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Проблему с получением жительницей Калининграда материнского капитала нужно искать в небрежности чиновников, а не в русском алфавите, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
Емельянов еще летом 2017 года заявлял, что не поддерживает инициативу депутата Ленинградской области Владимира Петрова, предлагавшего сделать равнозначными буквы "е" и "ё" в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах.
"Эта ситуация не с буквой "е" или "ё", это ситуация с небрежностью чиновников. Потому что путают не только буквы "е" и "ё"… проблему надо находить в добросовестности и внимательности чиновников, а не в русском алфавите", — заявил РИА Новости Емельянов, комментируя ситуацию в Калининграде.