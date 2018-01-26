Сергей Иванов высоко оценил труд фотографов-натуралистов

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Тяжелый труд фотографов-натуралистов, делающих уникальные снимки природы, требует полной отдачи сил, с ним не сравнятся съемки телесериалов, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он выступил в пятницу на открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".

Основным элементом фестиваля по традиции является фотовыставка, отметил Иванов. "Исколесив всю Россию, в том числе побывав в ее труднодоступных районах, фотографы-натуралисты представляют нам здесь, в центре Москвы, свои поистине уникальные работы. Среди них пейзажи красивейших мест наших страны — молочных рек Якутии, раскаленных песков Калмыкии, весенних водопадов Крыма и покрытого снегом плато Путорана, непроходимых карельских болот и суровых пляжей Баренцева моря", — сказал он, добавив, что сильное впечатление производят снимки Земли, сделанные с борта Международной космической станции.

"И особо хочу отметить сам труд фотографов-натуралистов. Он действительно тяжел, требует полной отдачи сил, кропотливости, способности переносить трудности, в том числе физические, и, конечно же, безграничного терпения", — добавил спецпредставитель президента. По словам Иванова, иногда удачного кадра приходится ждать неделями, причем в сложнейших условиях вдали от цивилизации.

"Я сам знаком с такими фотографами и всегда низко им кланяюсь за их терпение, за умение выждать эту секунду и сделать кадр, который запоминается на всю жизнь", — сказал Иванов. "Это вам не телевизионные сериалы снимать", — под аплодисменты зала добавил он.

Пятый Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. Фестиваль проводится с 2014 года. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, а затем возможность увидеть эти кадры получают жители других городов РФ. Экспозиция открывает зрителю многоликую природу России: здесь представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

Сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" можно будет увидеть на пятом общероссийском фестивале "Первозданная Россия. Журналисты "Россия сегодня" побывали в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке, чтобы зрители могли увидеть своими глазами белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.