Правительство одобрило законопроект об инфраструктуре для детей

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило законопроект по совершенствованию правового регулирования условий пользования объектами социальной инфраструктуры для детей.

"Законопроектом предлагается установить необходимость проведения учредителем оценки последствий для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания перед заключением договора безвозмездного пользования объектами собственности, которые относятся к социальной инфраструктуре для детей", — говорится в перечне решений.

Принято решение одобрить внесение изменений в статью 13 федерального закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" и внести его в Госдуму.