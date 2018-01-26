ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Полиция Челябинской области предлагает ввести в школах новую должность — заместителя директора по безопасности, чтобы недопустить повторения происшествий в школах РФ, сообщил в пятницу начальник ГУМВД России по региону Андрей Сергеев.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

"Возникла необходимость пристального внимания к жизни подростков … Меры, которые существуют, — периметральное ограждение, видеокамеры, рамки, охранные предприятия – недостаточны. Наше предложение – ввести в школах должность заместителя директора по безопасности. Есть необходимость по-другому взглянуть на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних", — сказал Сергеев на пресс-конференции.

По его словам, конечно, такой возможности нет у сельских школ, но такая должность необходима школам с высоким уровнем правонарушений среди несовершеннолетних, а также там, где есть состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних подростки.

Ранее были попытки ввести в школах должности школьных инспекторов, но к настоящему времени действия по недопущению подобных (как в Перми и Улан-Удэ) инцидентов упущены, отметил он.

Он уточнил, что подобные случаи "получают моду после событий на Западе, где несовершеннолетний с оружием расстреливает одноклассников", либо подростки получают "установки в соцсетях, связанные с квестами или суицидальной направленностью".

По данным областной полиции, в регионе в 2017 году число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними против несовершеннолетних, снизилось на 31% по сравнению с 2016 годом (66 – в 2017 году и 96 – в 2016 году). Из них преступлений в школах в прошлом голу было совершено 9, в 2016 году – 10, в 2015 году – 13.