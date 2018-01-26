Путин назвал фестиваль "Первозданная Россия" уникальным событием

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" за годы существования стал заметным и важным событием в культурной и общественной жизни страны, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям фестиваля.

Приветствие главы государства на открытии фестиваля в пятницу в Центральном доме художника в Москве зачитал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полный текст приветствия также размещен на официальном сайте Кремля.

"В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны", — говорится в приветствии Путина.

По словам президента, фестиваль объединил талантливых людей творческих профессий, представителей научного и образовательного сообществ и всех неравнодушных.

"В этом году, объявленном Годом добровольца и волонтёра, такой подвижнический труд имеет особое значение", — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что экспозиции, представленные на фестивале, отличаются не только оригинальностью и глубиной замысла — эти работы несут важный просветительский характер, воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде.

Пятый Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. Фестиваль проводится с 2014 года. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, а затем возможность увидеть эти кадры получают жители других городов РФ. Экспозиция открывает зрителю многоликую природу России: здесь представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".