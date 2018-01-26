Более 350 млн рублей выделят на благоустройство дворов в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Порядка 352 миллионов рублей будут выделены в текущем году из бюджетов разного уровня на благоустройство дворов и общественных пространств в Липецкой области в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Большую часть этой суммы — около 280 миллионов рублей — направят на благоустройство общественных пространств, остальная сумма будет направлена на благоустройство дворовых территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

По его словам, территории, которые будут благоустроены, выберут сами жители путем прямого рейтингового голосования.

"Жители населенных пунктов, население которых превышает 20 тысяч человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В настоящее время ведется сбор предложений по включению общественных территорий в приоритетную программу. Заявки можно подать как в бумажном, так и в электронном виде до 9 февраля", — сказал собеседник агентства.

По мнению главы региона Олега Королева, эффективность органов местного самоуправления определяется их работой по благоустройству дворовых территорий, мест отдыха и общественных пространств.

"Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома — для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к работе властей подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда, совести, интереса. Опыт комплексного благоустройства есть далеко не во всех районах, надо стремиться распространять его повсеместно", — цитирует пресс-служба слова Королева.

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