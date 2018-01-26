МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сокращает срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам РФ в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырех до трех месяцев.

Законопроектом предлагается внести изменение в часть 7 статьи 10 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", предусматривающее сокращение срока оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам Российской Федерации в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырех месяцев до трех месяцев.

Как отмечают авторы законопроекта, он разработан с целью сокращения времени, необходимого для оформления и выдачи гражданам РФ заграничных паспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, на основании поданных ими заявлений. Кроме этого, норма призвана повысить качество предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче названных документов.