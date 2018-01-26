В РФ по нескольким заболеваниям инвалидность будут устанавливать бессрочно

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. По ряду заболеваний инвалидность будет устанавливаться бессрочно при первичном обращении, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Минтруд России разработал проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом".

Поручение о принятии мер по совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусматривающих определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы, было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, прошедшей 5 декабря 2017 года.

"Мы намерены обязать специалистов медико-социальной экспертизы по ряду заболеваний устанавливать инвалидам, в том числе детям-инвалидам, инвалидность бессрочно при первичном обращении", – цитируют в пресс-службе Минтруда слова Топилина.

По его словам, введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тех граждан, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден.

"Проектом документа предусматривается, в том числе, введение перечня заболеваний, при которых специалисты учреждений медико-социальной экспертизы при очевидно имеющихся у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нарушениях здоровья, заболеваниях, морфологических состояниях и дефектах, которые в безусловном порядке приводят к ограничениям жизнедеятельности, уже при первичном освидетельствовании устанавливали бы взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования, ребенку – категорию "ребенок-инвалид" до достижения им возраста 18 лет", — заявили в Минтруде.

По данным ведомства, на данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие.

"В настоящее время проект перечня дорабатывается с учетом мнения профессионального сообщества, представителей пациентских организаций, главных внештатных специалистов Минздрава России", — рассказали в ведомстве.