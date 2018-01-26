Судьей нового сезона "Ты супер!" станет Сергей Лазарев

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьера второго сезона международного детского конкурса "Ты супер!" состоится в феврале на телеканале НТВ.

В новом сезоне изменится звездный состав судей – одним из членов жюри станет певец, участник "Евровидения-2016" Сергей Лазарев. Он познакомился с участниками первого сезона в декабре на съемках новогодней программы.

"Под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ — стать частью истории проекта "Ты супер!", и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это – проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой!" — рассказал артист.

Кто ещё войдёт в состав жюри второго сезона шоу "Ты супер!", зрители НТВ узнают через несколько недель.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik помогает талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.