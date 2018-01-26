Кадыров призвал противостоять разрушительным антиисламским течениям

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мусульмане обязаны противостоять антиисламским течениям наподобие ваххабизма.

Кадыров отметил, что в Чечне действуют два исламских вуза, шесть школ хафизов (богословских школ), десятки медресе (мусульманское учебное заведение, выполняющее функции средней школы), и выразил за это благодарность президенту РФ Владимиру Путину.

"Любые права бывают связаны с обязанностями. Поэтому я убежден, что мусульмане обязаны активно противостоять разрушительным антиисламским течениям наподобие ваххабизма. Примиренческая позиция никогда не приводит к добру. Ваххабизм — зло! Это доказано событиями многих столетий. Поэтому у нас всегда была и будет принципиальная и твердая позиция — ваххабизму нельзя позволить поднять голову ни в одном регионе страны", — написал глава Чечни в своем канале в Telegram.

Сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама.