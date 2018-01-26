Депутат Мосгордумы раскритиковал идею переноса памятника Ленину в "Музеон"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов раскритиковал идею переноса памятника Ленину с Калужской площади в районе Якиманка.

По информации "Коммерсанта", депутаты муниципального округа Якиманка назначили на день президентских выборов местный референдум по переносу памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".

"Мне кажется, что это очень неконструктивное предложение. Но они имеют право предложить, пусть люди голосуют, всегда поддерживаю мнение большинства, мы исходим из этого. Но говорить нужно не силой, а словом пытаться воздействовать на те или иные решения. Но я думаю, что это не получит большинства голосов", — сказал Герасимов РИА Новости.

"Я считаю, что надо остановиться уже нам, вне зависимости от конъюнктуры того или иного времени. У нас уже все что могли посносили и перенесли. Это такой неформальный памятник, сделан хорошим скульптором, он несёт свою историческую память. Это делается для того, чтобы внести какой-то разлад в коммунистические ряды", — добавил он.