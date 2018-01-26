Власти отправят на реабилитацию класс, на который напал подросток в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Ученики класса школы в Улан-Уде, на которых напал подросток, будут отправлены на реабилитацию, сообщили РИА Новости в мэрии.

По данным властей, об этом было заявлено в пятницу на планерке в администрации города.

"Принято решение направить класс, который пострадал от ЧП в школе № 5, в реабилитационный центр "Светлый", — сказала собеседница агентства со ссылкой на председателя Комитета по социальной и молодёжной политике города Светланы Трифоновой.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

Реабилитационный центр "Светлый" располагается в микрорайоне Забайкальском на улице Лесной, 11 А. Он принимает на реабилитацию детей с ослабленным здоровьем, а также детей с ограниченными возможностями со всех районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ. Психолого-педагогическая реабилитация в Центре основана на личностном подходе к каждому ребенку и носит как коррекционный, так и консультативный характер для детей и их родителей. В центре работают врачи-педиатры и узкопрофильные специалисты. Центр оснащен всем необходимым, есть библиотека компьютерный класс, кабинеты лечебной физкультуры, психологической реабилитации, сенсорная комната, библиотека, тренажерный и спортивный залы.