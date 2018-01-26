КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Четырех пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ могут выписать в понедельник, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Бурятии.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.
Он также сообщил, что две пострадавшие девочки пока остаются в центре. Одна из них по-прежнему находится в медикаментозной коме, а вторая переведена из реанимации в отделение. Он также отметил, что у второй девочки с повреждениями пальцев наблюдается положительная динамика. Речь о переводе одной из пострадавших в Петербург, как заявляли в центре ранее, уже не идет.