Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Южной Америке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор просит туристов учитывать информацию о желтой лихорадке при планировании поездок в страны Южной Америки, сообщается на сайте ведомства.

По данным ВОЗ, с января 2016 года по декабрь 2017 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре зарегистрированы 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции.

"В штате Минас-Жерайс на 180 дней объявлено чрезвычайное положение и закрыт городской зоопарк, в котором зарегистрирована смерть обезьяны, инфицированной вирусом желтой лихорадки. В парках штата рекомендовано находится только тем лицам, которые вакцинированы против желтой лихорадки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 января 2018 года ВОЗ распространила информацию для туристов, в которой им не рекомендовано посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Желтая лихорадка – это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за десять дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.