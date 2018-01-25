Студент МГУ, выгнанный с экзамена из-за кипы, все сдал

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Студент МГУ, у которого профессор вуза отказался принимать экзамен из-за того, что он пришел в кипе, успешно все сдал, сообщил журналистам ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, отметив, что вуз является светским учреждением.

Ранее студент Высшей школы телевидения МГУ Лев Борода сообщил на своей странице в соцсетях, что профессор географического факультета, отказался принимать у него экзамен из-за кипы на его голове. Впрочем, деканат предоставил студенту другого экзаменатора.

"Он все сдал", — сказал Садовничий.

"Я не знаю деталей. Но я знаю, что мы — светское учреждение. И должны работать по законам светского учреждения", — добавил он.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) ранее сказали РИА Новости, что считают исчерпанным конфликт вокруг студента. Глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин отметил, что конфликт мог бы закончиться сразу после того, как был найден другой экзаменатор, если бы студент не написал бы об инциденте в соцсетях, что "вызвало большой шум". Тем не менее, по словам Горина, из МГУ пришло разъяснение по этому инциденту, где произошедшее назвали частным случаем.

В иудаизме ношение кипы символизирует смирение и благоговение перед Всевышним.