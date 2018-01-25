Директор самарской школы: ученик не направлял винтовки в сторону учителя

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученик школы №46, который прошел с дымовыми шашками и пневматическим оружием в здание учреждения, не направлял винтовки в сторону своего учителя, сообщил РИА Новости директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, в стенах которого временно располагается школа, Владимир Бодров.

Раннее местная полиция сообщила, что школьник в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал. В Росгвардии ранее заявили, что девятиклассника разоружили учитель и другие ученики. Как сообщало местное издание "Пульс Поволжья", ученик успел зайти в класс, угрожая учителю и школьникам пневматическими винтовками.

"Ученик сначала две дымовые шашки стрельнул в коридоре, появился дым, сработала пожарная сигнализация. Учащиеся колледжа выскочили из своего кабинета, а он уже подходил к кабинету, где находился его класс. Две воздушные винтовки в левой и правой руке, поднятые вверх, ни в коем случае на педагога не направлял", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что двое учащихся колледжа первого курса, которые старше школьника всего на семь-восемь месяцев, обезвредили ученика. "Ребята, увидев такую ситуацию, повалили его на пол и выбили винтовки из рук… Вот видите, как они правильно среагировали", — заявил Бодров.

По его словам, в момент инцидента в здании занимались ученики школы №46 с пятого по 11-й класс и только две группы учащихся колледжа.

"Самое главное, что никто не пострадал", — сказал директор колледжа.