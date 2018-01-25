КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Татарстан является хорошим примером того, что представители разных религий чувствуют себя свободно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с местным предпринимателем Лутфуллой Шафигуллиным.

Короткая встреча главы государства и мецената состоялась в Казанском федеральном университете в рамках рабочей поездки Путина в столицу Татарстана.

"Это результат того, что в республике создана хорошая атмосфера, добрая и позитивная. Когда представители разных религий чувствуют себя свободно, занимаются своим любимым делом. В этом смысле Татарстан хороший пример", — сказал Путин.

Шафигуллин, который возглавляет местную компанию "Таттелеком", также известен своей благотворительной и просветительской деятельностью. С его помощью было построено пять музеев, восстановлено 17 мусульманских и православных сельских кладбищ, восстановлено 5 мечетей, храм Петра и Павла в Арском районе, построены спортивные площадки и куплено современное оборудование для школ.