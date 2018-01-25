Юрист рассказал, как повысить уровень безопасности в российских школах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России необходимо прописать требования к школьным охранникам, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

Раннее местная полиция сообщила, что школьник в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

"Уровень охраны в большинстве школ достаточно низкий. Во-первых, сами сотрудники охраны обычно не отвечают требованиям профессионального стандарта – это лица, которые в ситуации нападения просто не смогут оказать отпор", — сказал Старинский РИА Новости.

По его мнению, необходимо "прописать обязательные требования к школьным охранникам – опыту работы, возрасту, профессиональным навыкам, а также решить вопрос с технической частью – установить везде металлодетекторы, системы видеонаблюдения и тревожные кнопки".

Как считает Старинский, надо сделать обязательной проверку любых больших сумок и чехлов, которые приносят в школу подростки, так как "все чаще для прикрытия используются чехлы от музыкальных инструментов".

"Когда все эти требования будут выполнены, уровень безопасности в общеобразовательных учреждениях повысится", — заключил Старинский.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.