Юрист рассказал, как повысить уровень безопасности в российских школах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России необходимо прописать требования к школьным охранникам, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.
"Уровень охраны в большинстве школ достаточно низкий. Во-первых, сами сотрудники охраны обычно не отвечают требованиям профессионального стандарта – это лица, которые в ситуации нападения просто не смогут оказать отпор", — сказал Старинский РИА Новости.
Как считает Старинский, надо сделать обязательной проверку любых больших сумок и чехлов, которые приносят в школу подростки, так как "все чаще для прикрытия используются чехлы от музыкальных инструментов".
"Когда все эти требования будут выполнены, уровень безопасности в общеобразовательных учреждениях повысится", — заключил Старинский.
Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.