Лучших студентов и аспирантов Липецкой области наградили в Татьянин день

ЛИПЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Пятьдесят лучших студентов и аспирантов Липецкой области наградили на торжественном приеме в региональной администрации в Татьянин день, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Пятидесяти лучшим студентам и аспирантам по итогам 2017 года назначена стипендия Липецкого областного Совета депутатов и администрации Липецкой области. Участникам приёма были вручены ценные подарки, сертификаты", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Татьянин день в Липецкой области отмечают более 40 тысяч студентов.

"Студенты, с праздником! У вас есть уникальные возможности для всестороннего развития и роста! Используйте их! Не теряйте ни минуты! Работайте над собой, совершенствуйтесь, ставьте цели и покоряйте все новые вершины! Успехов вам, ярких идей и открытий! Мечтайте, творите, созидайте!", — поздравил студентов глава региона Олег Королев на своей странице в Твиттере.

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