Депутат ЛДПР предложил зачислять всех студентов на первый курс бесплатно

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зачислять всех студентов, поступивших на первый курс, без внесения платы за обучение, а по итогам первой сессии переводить часть учащихся на платную основу, сообщается на сайте партии.

"Мы считаем, что всех на первый курс необходимо зачислять бесплатно. А по итогам первой сессии, по её результатам уже смотреть, кого стоит переводить на платную основу. Сейчас мы опасаемся, что в вузах будет появляться всё больше платных услуг", — приводятся слова Чернышова в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, парламентарий предложил усовершенствовать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ, по мнению Чернышова, кроме тестирования должен включать в себя беседу с педагогом, в которой учащийся мог получить оценку по данным своего интеллекта и личным качествам, следует из сообщения.

"Также вместе со сдачей ЕГЭ школьник обязательно должен сдавать и тест на профориентацию, чтобы ученик знал, к каким профессиям у него есть способности", — цитируется мнение депутата в сообщении.