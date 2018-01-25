Путин дал старт работе установок по гидроочистке нафты компании "Танеко"

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Казани дал старт работе новых установок по гидроочистке нафты и по изомеризации на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе компании "Танеко" (входит в группу компаний "Татнефть").

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Путину о работе над этими проектами перед началом рабочей встречи.

"Начинайте", — сказал Путин после того, как руководство предприятия попросило его объявить запуск установок. "Я поздравляю вас, весь ваш коллектив большой, строителей, инженеров. Это действительно большая работа и замечательный результат", — подчеркнул президент.

Установки дают возможность получить высокооктановый экологически чистый компонент автобензинов. Кроме того, продукция установки гидроочистки нафты является сырьем для установки каталитического риформинга, позволяющего выпускать высокооктановый компонент бензина и ароматические углеводороды, востребованные на рынке.

Пуск установок гидроочистки нафты и изомеризации — первая ступень для реализации на "Танеко" полномасштабной схемы производства автобензинов, соответствующих экологическому классу "Евро-5".

На новых установках организовано более 60 рабочих мест. Всего с начала реализации проекта "Танеко" создано более 3500 высокопроизводительных рабочих мест.