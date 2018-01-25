Путин поддержал идею об использовании QR-кодов в дипломах

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что учащимся вузов на раннем этапе нужно предоставлять больше информации о потенциальных работодателях, и поддержал идею студентов об использовании QR-кодов в печатных дипломах для быстрого получения работодателями информации о выпускниках.

"Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, у будущих специалистов" — сказал Путин во время телемоста с ведущими высшими учебными заведениями страны, который проходит в Казанском федеральном университете.

По мнению президента, это позволит студентам быстрее определяться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполагаемыми работодателями.

Путин также поддержал идею студентов СПБГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде получать самую разную информацию о выпускниках.

"Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своём потенциальном кандидате", — заявил президент.