Путин поддержал идею об использовании QR-кодов в дипломах

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что учащимся вузов на раннем этапе нужно предоставлять больше информации о потенциальных работодателях, и поддержал идею студентов об использовании QR-кодов в печатных дипломах для быстрого получения работодателями информации о выпускниках.
По мнению президента, это позволит студентам быстрее определяться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполагаемыми работодателями.
Путин также поддержал идею студентов СПБГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде получать самую разную информацию о выпускниках.
"Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своём потенциальном кандидате", — заявил президент.