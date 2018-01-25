Кузнецова анонсировала создание рабочей группы по детскому контенту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рабочая группа при аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ займется поддержкой детского контента, кино и анимации, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова на Рождественских парламентских чтениях в Совете Федерации.

"Сегодня мы создаем рабочую группу при уполномоченном по поддержке детского контента, кино и анимации", — сказала Кузнецова.

Она пояснила, что в современном мире на детей обрушивается огромный поток информации, порой деструктивной и опасной. По мнению Кузнецовой, необходимо обеспечить детей не только интересным созидательным контентом, но и активно вовлекать их самих в его создание. Омбудсмен отметила, что над этой темой вместе могут работать общество, церковь и государство.

Кузнецова обратила внимание на необходимость обращения к институту наставничества.

"Недавно проанализировав инциденты в ряде регионов России, мы увидели, что в одном из регионов 47% школьников абсолютно безразлично относятся к криминальной субкультуре, не считают его ни добром, ни злом. Очевидно, что эти дети уже находятся в зоне риска. Рядом с ними не оказалось человека, который смог бы объяснить, что хорошо, что плохо", — добавила омбудсмен.