МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Совет Федерации подготовит единый законопроект, который объединит все уже существующие меры поддержки многодетных семей; соответствующее поручение спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала профильным комитетам палаты в четверг.

"Справедливости ради надо сказать, что мер поддержки таких семей в законодательстве много, но они сейчас все разбросаны по разным законам", — заявила она на Рождественских парламентских слушаниях в Совфеде.

По словам Матвиенко, речь, в частности, идёт о таких федеральных и региональных льготах, как выделение земельных участков, дополнительные выплаты многодетным семьям, предоставление им автомобилей.

"Необходимо проанализировать, насколько достаточны эти меры, и собрать их вместе в один системный законодательный акт", — сказала она.