Первый канал приостановил проект "Летучий отряд"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первый канал приостанавливает выход телепрограммы "Летучий отряд" из-за проблем со здоровьем у его ведущей Елены Летучей, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей Первого канала.

Ранее о своих проблемах со здоровьем с начала декабря прошлого года и запрете врачей на частые авиаперелеты написала сама Летучая в своём аккаунте в Instagram. По её словам, врачи диагностировали у неё "нестабильную стенокардию".

"Начиная с декабря мы пытались придумать, как сохранить программу и при этом не заставлять ее ведущую летать по несколько раз в неделю, поскольку это запрещено Лене врачами. Но вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей в студии показался нам неубедительным. Поэтому мы все же приняли решение приостановить работу над "Летучим отрядом" — будем надеяться, только временно", — сообщил собеседник агентства.

В дирекции общественных связей канала отметили, что желают Летучей здоровья и вместе с ней обязательно придумают "тот формат, в котором ее талант и опыт найдут себе наилучшее применение".

Телеведущая Елена Летучая, получившая известность благодаря проекту "Ревизорро" на телеканале "Пятница", стала ведущей Первого канала осенью прошлого года. После того, как 3 октября Летучая сделала репортаж из Воронежской больницы № 2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения, за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку. Тогда Первый канал предложил Летучей стать ведущей новой программы и принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях, "научить зрителей канала бороться за свои права", рассказали тогда РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.