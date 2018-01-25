Матвиенко назвала разрушение традиционной семьи миной замедленного действия

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запущенный в настоящее время в мире процесс разрушения традиционной семьи является "миной замедленного действия", угрожающей нравственным устоям всего человечества, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы видим, что запущенный процесс разрушения традиционной семьи – это мина замедленного действия, направленная на подрыв нравственных устоев всего человечества. Включая и главный из них: гуманизм, признание человека, его блага являются высшей целью государства и общества, всего, что достигает общество в своём научном, технологическом, производственном развитии", — заявила спикер, открывая в Совете Федерации Рождественские парламентские чтения.

Она призвала сохранять и обогащать базовые ценности, лежащие в основе "российской идентичности", среди которых Матвиенко назвала традиционную семью, созидательный труд, служение Отечеству, взаимопомощь, милосердие и справедливость.

"К сожалению, во многих странах эти ценности сегодня целенаправленно дискредитируются, а потому девальвируются. Идеалы бескорыстной дружбы, крепкой и любящей семьи, супружеской верности, моральной чистоты буквально выжигаются, осмеиваются и объявляются устаревшими", — констатировала спикер.

Парламентарий обратила внимание на такую современную тенденцию в целом ряде стран, как понимание светского характера государственности лишь как ограничение роли религии, церкви, религиозных объединений, верующих, "вытеснение их на обочину гражданского общества". "И это не проходит бесследно. Мы видим, как в мире появляется тенденция распространения морального релятивизма, этнической, религиозной и политической нетерпимости", — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила при этом, что в России эти "разрушительные" процессы не получили доминирующего распространения. Это в огромной степени результат того, что на протяжении трёх десятилетий в РФ была выстроена оптимальная система государственно-религиозного взаимодействия, считает сенатор.

"Эта система в полной мере соответствует принципу светского характера российского государства и вместе с тем учитывает исторические и современные реалии нашей страны, особую роль того самого духовно-исторического опыта православия", — заявила она.