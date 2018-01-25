Участница первого проекта "Ты супер!" стала ведущей на радио Sputnik

ЕРЕВАН, 25 янв — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik Армения запустило серию музыкальных радиопередач, ведущей которых стала воспитанница детского дома в Ванадзоре, участница первого сезона вокального проекта "Ты супер!" Сабина Манвелян. Музыкальная программа выходит в формате аудиоподкастов, в рамках которых Сабина представляет радиослушателям самые известные хиты в истории музыки, поделившись историей их создания, интересными фактами и своими комментариями.

"Sputnik Aрмения приветствует свою юную новую сотрудницу. Мы искренне желаем Сабине творческих успехов не только на сцене, но и у микрофона в радиостудии", — заявил руководитель Sputnik Армения Дмитрий Писаренко.

"Я безумно рада и желаю, чтобы все дети в мире получили свой шанс. В свою очередь, я сделаю все, чтобы оправдать такое доверие", — сказала Сабина Манвелян.

Программа не будет иметь фиксированного времени выхода в эфир. За музыкальной передачей радиослушатели могут следить на волнах fm 106.0 или через прямую трансляцию на сайте.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik помог талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Sputnik Армения начал работу в июле 2015 года, и менее чем за два года работы вошел в число ведущих интернет-СМИ страны. Активы агентства включают информационный портал на армянском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Армения является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.

Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.