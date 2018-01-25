В Роскомнадзоре призвали изменить нормы защиты детей от опасной информации

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роскомнадзор предлагает скорректировать законодательство по защите детей от опасной информации, способной вызывать страх и панику, а также выступает за повышение оперативности по удалению запрещённого контента, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Нами представлены корректировки положений ФЗ 149 (" Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), которые связаны с повышением оперативности по удалению запрещённого контента, такая необходимость уже назрела. Для повышения эффективности защиты детей от опасной для их жизни информации нами также предлагается совместно с экспертным сообществом проанализировать действующие положения ФЗ 436 ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")… Мы предлагаем скорректировать те нормы, которые касаются распространения информации, способной вызвать страх, ужас, панику, и иные нормы законодательства", — сказал Субботин на заседании экспертной группы в Госдуме.