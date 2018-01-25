Путин и Минниханов навестили в больнице экс-главу Татарстана Шаймиева

КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов навестили в больнице экс-руководителя региона Минтимера Шаймиева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как известно, вчера во время встречи с духовенством в Казани должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече, — сказал Песков. — Но Путин и глава Татарстана Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиастроительного завода имени И.П. Горбунова – ред.) заехать в больницу к Шаймиеву".

Представитель Кремля рассказал, что они справились о здоровье экс-руководителя Татарстана, поблагодарили Шаймиева "за работу по благотворительности, которую он возглавляет".

"В целом в ходе встречи Путин дал высокую оценку той атмосфере, которая создана в республике в плане сосуществования религий", — заключил Песков.