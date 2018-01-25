В Роскомнадзоре оценили работу СМИ при освещении ЧП в школах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Большинство российских СМИ не допустили нарушений при освещении происшествий в школах в Перми и Улан-Удэ, заявил в четверг заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Из сотен материалов, которые СМИ выпустили в дни происшествий, лишь единицы, до четырех материалов в регионах обладали косвенными признаками нарушений", — сказал Субботин в ходе заседания экспертного совета в Госдуме.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".