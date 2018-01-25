Cобянин поручил тщательно контролировать безопасность учебных заведений

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным органам правопорядка тщательно контролировать ситуацию с безопасностью в учебных учреждениях в связи с участившимися нападениями на школы в регионах.
"С учётом всплеска насилия в школах, который произошёл в ряде регионов страны, вы должны более тщательно контролировать ситуацию с безопасностью в московских учебных учреждениях", — заявил Собянин в среду на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.
На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Как сообщил РИА Новости член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов, столичные депутаты в ближайшее время соберутся для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности в московских школах в связи с произошедшими нападениями учащихся в Улан-Удэ и Перми.