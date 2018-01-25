Cобянин поручил тщательно контролировать безопасность учебных заведений

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным органам правопорядка тщательно контролировать ситуацию с безопасностью в учебных учреждениях в связи с участившимися нападениями на школы в регионах.

"С учётом всплеска насилия в школах, который произошёл в ряде регионов страны, вы должны более тщательно контролировать ситуацию с безопасностью в московских учебных учреждениях", — заявил Собянин в среду на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Девятнадцатого января также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Как сообщил РИА Новости член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов, столичные депутаты в ближайшее время соберутся для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности в московских школах в связи с произошедшими нападениями учащихся в Улан-Удэ и Перми.