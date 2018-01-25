Роскомнадзор предложил доработать законопроект Яровой по блокировке сайтов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роскомнадзор готов предложить дополнения к законопроекту зампреда Госдумы Ирины Яровой по блокировке сайтов, склоняющих детей и подростков к преступлениям, сообщил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.

"Концептуально мы предложенный проект федерального закона, конечно же, поддерживаем. Мы бы хотели поработать с формулировками, уже предложили идеи, дополнительные… Надеюсь, что мы эффективно на площадке Госдумы ещё раз поработаем", — сказал Субботин на заседании экспертной группы в Госдуме.

Ранее Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.