Роскомнадзор подтвердил намерение встретиться с Facebook в начале февраля

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Встреча представителей Роскомнадзора с администрацией Facebook должна состояться в первую декаду февраля, сообщил журналистам заместитель руководителя надзорного ведомства Вадим Субботин.

"Это будет первая декада февраля", — сказал Субботин журналистам, отметив, что точная дата пока не определена.

В начале января в пресс-службе ведомства заявляли, что встреча запланирована на первую декаду февраля. В ноябре 2017 года глава ведомства Александр Жаров говорил, что представители Facebook намерены встретиться с Роскомнадзором в конце декабря — начале января. Он уточнил, что в ходе предстоящих переговоров стороны намерены обсудить, в частности, вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента.