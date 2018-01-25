Роскомнадзор направил еще один запрос в Facebook по аккаунту Кадырова

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роскомнадзор направил дополнительный запрос руководству Facebook по поводу обоснования удавления аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова, но ответа на него пока не получил, заявил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор после этого сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.

"Мы получили ответ, что есть некий закон США, который предписывает им удалить аккаунта главы Чеченской республики, что для нас явилось просто вопиющим случаем со стороны Facebook… Я, конечно, направил дополнительное письмо в тот же день или через день — а что это за закон, какие реальные основания и нормы этого закона позволили Facebook удалить аккаунт Кадырова. Пока они молчат", — сказал журналистам Субботин.