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Общество

Как встречают День студента лучшие выпускники школ и 100-балльники ЕГЭ

11:2625.01.2018
(обновлено: 11:27 25.01.2018)
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© Fotolia / zinkevychСтуденты на занятиях. Архивное фотоСтуденты на занятиях. Архивное фото
© Fotolia / zinkevych

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вчерашние школьники сегодня уже отмечают свой первый "профессиональный" праздник — День студента. Делают это по-разному: кто-то гуляет вместе со всем вузом, а кто-то готовится к очередному экзамену. Отличники ЕГЭ, набравшие на выпускных экзаменах по 100 баллов, накануне Татьяниного дня рассказали РИА Новости, где теперь учатся и как встретят свой праздник.

Гуманитарий-электромеханик

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"У меня сейчас была сессия. Поэтому я про День студента абсолютно забыл. Но так как сессию я закрыл и в следующий семестр благополучно перешёл, я думаю, соберемся с одногруппниками и скатаемся на "горнолыжку". Так и отпразднуем", — сказал студент Горного университета в Санкт-Петербурге Егор Матвеев.

Сегодня обладатель 100 баллов по русскому языку признаётся, что учеба в вузе требует усилий — выпускник гуманитарной гимназии решил выбрать инженерное образование и поступил на электромеханический факультет.

"В технический вуз я решил пойти, потому что в принципе хотел получить инженерное образование, а непосредственно связанное с электричеством — потому что во всем мире это очень перспективное направление", — заметил Егор.

Выпускницы Вашингтонского университета после церемонии вручения дипломов. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Сто баллов по русскому языку, которые Матвеев заработал благодаря хорошему сочинению, очень помогли ему при поступлении в вуз. "Математику и физику я написал относительно неплохо для гуманитарной гимназии — по 60-70 баллов. Но в тот год была очень сложная математика. Среди всех моих одноклассников, которые сдавали в тот же год, выше 70 баллов было не у многих. Учиться тяжело, но я учусь", — сказал он.

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© РИА Новости
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Внезапный экономист

Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Студент совместного бакалавриата Высшей школы экономики и Российской экономической школы Иван Головко встретит Татьянин день в свой выходной. "В этом полугодии у меня четверг — выходной день. Поэтому с однокурсниками вряд ли буду отмечать. На каток схожу с девушкой", — сказал он.

Будущий экономист, по его словам, нашёл своё призвание случайно. "Я учился в школе с углубленным изучением английского языка 9 лет, потом 2 года — в физико-математическом лицее. Я абсолютно случайно попал на олимпиаду по экономике. И у меня стало получаться", — сообщил Иван.

Химик-именинница

Здание Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Свой собственный День студента встретит студентка РХТУ им. Менделеева Полина Камзеева. Обладательница рекордных 100 баллов за ЕГЭ сразу по трём предметам в четверг отпразднует день рождения.

"Учусь я там, куда и хотела поступить — РХТУ имени Менделеева по специальности фундаментальная прикладная химия на факультете химико-фармацевтических технологий медицинских препаратов. В моей группе много олимпиадников и ребят из профильных классов с углублённой химией, а я закончила общеобразовательный класс. Поэтому им немного проще. Но мне учеба даётся хорошо. Учиться мне нравится. Трудностей каких-то не возникает", — рассказала она.

Филологи с бонусом 

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Стобалльник по литературе Даниил Стогний сегодня изучает филологию в Северо-Кавказском федеральном университете. Свой День студента он намерен встретить в кругу близких друзей.

Другой будущий филолог, студентка Института имени Пушкина Елизавета Черникова решила отпраздновать Татьянин день вместе с родным городом. Успешно сдав сессию, девушка поехала на каникулы в Ставрополь.

Оба они признаются, что поступили туда, куда хотели, а сегодня отлично осваивают программу вуза.

"Сто баллов я получила по русскому языку. Они мне помогли как поступить, так и обучаться в дальнейшем. Потому что это был хороший бонус при поступлении. Не могу сказать, что я единственная в своём вузе стобалльница. С каждым годом становится все больше и больше стобалльников, и с каждым годом это становится все меньшей причиной для привилегий. Но, тем не менее, знания, которые я получила при подготовке к ЕГЭ, помогают мне в данный момент и учиться на отличные оценки, и помогать своим друзьям при подготовке к экзаменам", — рассказала Черникова.

Не забивайте на учебу!

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Все нынешние студенты в беседе с РИА Новости признались, что главное в успешной учебе — это свой собственный труд.

"Самое важное — это не забивать на учебу. Потому что если начать готовиться только в 11 классе, то из этого ничего не получится… Нужно постепенно готовиться класса с девятого. И не забывать про предметы, по которым ЕГЭ не сдавать. Потому что в университете все оставшиеся предметы тоже преподаются, и на довольно высоком уровне. Поэтому про них тоже забывать нельзя", — обратился к школьникам и будущим студентам Егор Матвеев.

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