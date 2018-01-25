В ГД рассказали, что может защитить детей от пропаганды суицида в соцсетях

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Защитить подростков от пропаганды суицидов в социальных сетях поможет в первую очередь родительский контроль, а также соответствующая работа со стороны школы, считает член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Воронина.
"В первую очередь, это родители, воспитание… Нельзя сегодня позволять, чтобы подростки бесконтрольно сидели в социальных сетях, чтобы дети были в сетях без присмотра родителей. Родительский контроль необходим", — сказала РИА Новости Воронина.
По словам парламентария, также должна вестись разъяснительная работа со стороны школы. Как отметила депутат, это могут быть классные часы, факультативы по поведению в социальных сетях. В то же время Воронина подчеркнула, что предупредить трагические случаи поможет только совместная работа со стороны родителей и школы.