Мизулина обратится к Чайке с просьбой проверить "группы смерти" в соцсетях

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направит запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность суицидальных сообществ в соцсетях.

Ранее " Известия " сообщили, что эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида во "ВКонтакте", где снова, по данным издания, массово создаются группы с депрессивным контентом: подростков якобы вновь призывают поучаствовать в "смертельной игре". В Роскомнадзоре РИА Новости заявили об отсутствии в последнее время роста количества групп в соцсетях, призывающих к суициду.

"Мною будет направлен запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность суицидальных сообществ в соцсетях. Проблема подростковых самоубийств действительно остается одной из самых острых на сегодня. Все общество стало свидетелем того, как подтвердились в прошлом году самые страшные опасения экспертов о том, что ряд существовавших сообществ в социальных сетях — продуманная, планомерная, системная кампанию по доведению детей до самоубийств", — сказала Мизулина РИА Новости.

По её словам, злоумышленники используют игровые методики, чтобы завлечь детей в эти группы, и многие просто не в состоянии оценить реальную угрозу. Дети воспринимают это лишь как виртуальную игру, которая ничем плохим по определению закончиться не может. Сенатор отметила, что подобная информация распространяется "широко и беспрепятственно", что недопустимо.

"Руководству и владельцам социальных сетей необходимо разработать механизмы, исключающие всякую возможность появления сообществ с пропагандой самоубийств и любой другой информацией, представляющей опасность для детей, впредь", — заявила Мизулина.

Она предположила, что руководство и модераторы социальных сетей, несмотря на все их заявления, принимают недостаточные меры по выявлению и блокировке противоправной информации, распространяемой среди детей.

"Полагаю, что необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности", — подчеркнула сенатор.