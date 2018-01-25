В Telegram ко Дню студента появились стикеры с главой Минобрнауки

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минобрнауки РФ в День студента запустило в мессенджере Telegram набор стикеров с министром Ольгой Васильевой, которая вместе с пользователями может порадоваться зачету или поспорить об уровне знаний собеседника.

"Министерство образования и науки Российской Федерации поздравляет всех студентов с окончанием зимней сессии и в честь праздника Татьянин день запускает свой набор стикеров для мессенджера Telegram", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве пообещали, что стикеры, основная часть которых посвящена образовательной тематике, прибавят всем пользователям Telegram хорошего настроения: на картинках министр призывает писать грамотно, оценивает объём знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачётам. Так, глава Минобрнауки теперь от вашего лица может ответить собеседнику "Не надо ля-ля!" или призвать к общению в офлайн фразой "Скажи мне это в лицо". Всего в наборе 10 стикеров.