Путин отметил особую важность закона о принятии Крыма в состав России

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую важность закона о принятии Крыма в состав России среди экспозиций выставки "100 раритетов российской государственности", которая открывается в четверг в Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж", сообщает сайт Кремля.

"Выставка, которая открывается в Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж", поистине уникальна… особое место занимает федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя", — приводятся слова президента на кремлевском сайте.

На выставке впервые представлены уникальные письменные источники истории страны, среди которых Лаврентьевская летопись XIV века и Остромирово евангелие середины XI столетия, духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского, судебники Ивана III и Ивана IV, Соборное уложение и Табель о рангах, Манифест об отмене крепостного права, тексты советских и российской Конституций.

Президент подчеркнул, что эти исторические документы отражают культурное богатство страны и позволяют прикоснуться к духовному наследию Отечества.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>