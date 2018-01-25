МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую важность закона о принятии Крыма в состав России среди экспозиций выставки "100 раритетов российской государственности", которая открывается в четверг в Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж", сообщает сайт Кремля.
На выставке впервые представлены уникальные письменные источники истории страны, среди которых Лаврентьевская летопись XIV века и Остромирово евангелие середины XI столетия, духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского, судебники Ивана III и Ивана IV, Соборное уложение и Табель о рангах, Манифест об отмене крепостного права, тексты советских и российской Конституций.
Президент подчеркнул, что эти исторические документы отражают культурное богатство страны и позволяют прикоснуться к духовному наследию Отечества.
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