Власти Камчатки будут развивать массовый туризм совместно с TUI Россия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Власти Камчатского края планируют развивать массовый туризм в регионе совместно с туристической компанией "TUI Россия". Соглашение о сотрудничестве с туроператором подписал губернатор региона Владимир Илюхин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Камчатского края.

"Сегодня в крае достаточно много делается для создания туристической инфраструктуры, и я рад, что такой крупный туроператор приходит на камчатский рынок. Сама природа создала Камчатку как некий большой туристический продукт, но все это нужно обустроить, чтобы людям, приезжающим сюда, было комфортно. Причем мы сегодня имеем в виду туристов с различным уровнем доходов. В первую очередь, нужно развивать массовый туризм. Я надеюсь, что вместе нам удастся многие проблемы в этой сфере решить", — приводит пресс-служба краевого правительства слова губернатора Владимира Илюхина.

По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Войтова, летнюю Камчатку в принципе рекламировать не надо, главный тренд — это зимняя Камчатка.

"У нас очень много уникальных продуктов, которые мы можем предложить туристам — это и хели-ски — езда по нетронутым лыжным трассам с подъемом на вертолете, и зимняя рыбалка, и катание на горных лыжах и снегоходах. У нас проходит ряд совершенно уникальных мероприятий, таких как традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия", "Мутновский экстремальный марафон" и "Авачинский марафон". Это то, что мы в первую очередь хотели бы предложить нашим партнерам в качестве зимнего туризма на Камчатке", — сказал Войтов.

В свою очередь генеральный директор "TUI Россия" Тарас Демура сообщил, что совместными усилиями получится сделать отдых в этом дальневосточном регионе доступным для среднего класса, если будут снижены цены на авиабилеты.

В настоящее время в Камчатском крае работают 200 туркомпаний, 111 гостиниц, баз отдыха и гостевых домов, а также 180 кафе, баров и ресторанов. В 2017 году они обслужили 200 000 туристов из России и зарубежных стран.

Наибольший интерес к Камчатке проявляют туристы из Японии, Китая, США и Германии. На долю зимнего туризма в настоящее время приходится порядка 20 % от общего количества туристических посещений в год, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

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