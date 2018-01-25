В Приморье будут добывать два новых вида моллюсков

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморье два новых вида моллюсков — панопы японской и зирфеи, сообщает ТИНРО.

Неофициальное название этих двустворчатых моллюсков – гуидаки, в переводе с индейского — "глубоко копающий". Эти моллюски пользовались популярностью у аборигенов североамериканского континента. Они ценятся на рынках стран АТР. Значительную часть жизни эти моллюски проводят в толще грунта, и ученым долго не удавалось собрать данные об их численности. В 2017 году сотрудники ТИНРО-Центра совместно с ООО РК "Посьетская" в юго-западной части залива Петра Великого нашли потенциально промысловые скопления этих моллюсков.

"Общая площадь поселений (панопы) оценивается в 1535 гектаров, обследованная часть запаса оценена в 855 тонн, ее основные ресурсы сосредоточены в заливе Петра Великого. Ученые полагают, что это не окончательная цифра, поскольку полностью оценить запас панопы проблематично", — говорится в сообщении.

Площадь поселения зирфеи на обследуемом участке составила 1,3 тысячи гектаров, общий запас моллюсков оценен почти в 10,4 тонны. При этом ученые полагают, что площадь ее обитания гораздо шире.

"Специалисты обратили внимание, что ввиду сложности их освоения необходимы будут исследования по совершенствованию орудий лова и разработки экологичных технологий добычи. Ученый совет поддержал введение в промысел двух новых объектов и включение их в список ОДУ и перечень объектов прибрежного рыболовства", — сообщает ТИНРО.