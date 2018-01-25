В Приморье будут добывать два новых вида моллюсков

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморье два новых вида моллюсков — панопы японской и зирфеи, сообщает ТИНРО.
"Общая площадь поселений (панопы) оценивается в 1535 гектаров, обследованная часть запаса оценена в 855 тонн, ее основные ресурсы сосредоточены в заливе Петра Великого. Ученые полагают, что это не окончательная цифра, поскольку полностью оценить запас панопы проблематично", — говорится в сообщении.
"Специалисты обратили внимание, что ввиду сложности их освоения необходимы будут исследования по совершенствованию орудий лова и разработки экологичных технологий добычи. Ученый совет поддержал введение в промысел двух новых объектов и включение их в список ОДУ и перечень объектов прибрежного рыболовства", — сообщает ТИНРО.